Bacon Protocol מחיר היום

מחיר Bacon Protocol (BAC) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BAC ל USD הוא $ 0 לכל BAC.

Bacon Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,511.01, עם היצע במחזור של 1.00B BAC. ב‑24 השעות האחרונות, BAC סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04629163, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BAC נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bacon Protocol (BAC) מידע שוק

שווי שוק $ 11.51K$ 11.51K $ 11.51K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.51K$ 11.51K $ 11.51K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bacon Protocol הוא $ 11.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BAC הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.51K.