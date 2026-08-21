B420 מחיר היום

מחיר B420 (B420) בזמן אמת היום הוא $ 1,473.31, עם שינוי של 2.75% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ B420 ל USD הוא $ 1,473.31 לכל B420.

B420 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 101,661, עם היצע במחזור של 69.00 B420. ב‑24 השעות האחרונות, B420 סחר בין $ 1,359.41 (נמוך) ל $ 1,513.65 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2,925.81, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 758.77.

ביצועים לטווח קצר, B420 נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +45.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 669.71.

B420 (B420) מידע שוק

שווי שוק $ 101.66K$ 101.66K $ 101.66K נפח (24 שעות) $ 669.71$ 669.71 $ 669.71 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 101.66K$ 101.66K $ 101.66K אספקת מחזור 69.00 69.00 69.00 אספקה כוללת 69.0 69.0 69.0

שווי השוק הנוכחי של B420 הוא $ 101.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 669.71. ההיצע במחזור של B420 הוא 69.00, עם היצע כולל של 69.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 101.66K.