Azzle מחיר היום

מחיר Azzle (AZL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.15% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AZL ל USD הוא $ 0 לכל AZL.

Azzle כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 55,740, עם היצע במחזור של 100.00B AZL. ב‑24 השעות האחרונות, AZL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AZL נע ב +0.71% בשעה האחרונה ו +24.31% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Azzle (AZL) מידע שוק

שווי שוק $ 55.74K$ 55.74K $ 55.74K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 55.74K$ 55.74K $ 55.74K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Azzle הוא $ 55.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AZL הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 55.74K.