Azuki (AZUKI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00189067 $ 0.00189067 $ 0.00189067 24 שעות נמוך $ 0.00203993 $ 0.00203993 $ 0.00203993 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00189067$ 0.00189067 $ 0.00189067 גבוה 24 שעות $ 0.00203993$ 0.00203993 $ 0.00203993 שיא כל הזמנים $ 7.73$ 7.73 $ 7.73 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) -7.31% שינוי מחיר (7D) +1.47% שינוי מחיר (7D) +1.47%

Azuki (AZUKI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00189067. במהלך 24 השעות האחרונות, AZUKI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00189067 לבין שיא של $ 0.00203993, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AZUKIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.73, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AZUKI השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -7.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Azuki (AZUKI) מידע שוק

שווי שוק $ 48.07K$ 48.07K $ 48.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 48.66K$ 48.66K $ 48.66K אספקת מחזור 25.43M 25.43M 25.43M אספקה כוללת 25,737,006.86017809 25,737,006.86017809 25,737,006.86017809

שווי השוק הנוכחי של Azuki הוא $ 48.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AZUKI הוא 25.43M, עם היצע כולל של 25737006.86017809. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.66K.