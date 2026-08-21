AXOL מחיר היום

מחיר AXOL (AXOL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 33.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AXOL ל USD הוא $ 0 לכל AXOL.

AXOL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 549,026, עם היצע במחזור של 1.00B AXOL. ב‑24 השעות האחרונות, AXOL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.079047, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AXOL נע ב -0.09% בשעה האחרונה ו +44.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.76K.

AXOL (AXOL) מידע שוק

שווי שוק $ 549.03K$ 549.03K $ 549.03K נפח (24 שעות) $ 2.76K$ 2.76K $ 2.76K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 549.03K$ 549.03K $ 549.03K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AXOL הוא $ 549.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.76K. ההיצע במחזור של AXOL הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 549.03K.