Axis מחיר היום

מחיר Axis (MAXIS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MAXIS ל USD הוא $ 0 לכל MAXIS.

Axis כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 155,456, עם היצע במחזור של 999.97M MAXIS. ב‑24 השעות האחרונות, MAXIS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MAXIS נע ב -0.02% בשעה האחרונה ו +108.26% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 4.00K.

Axis (MAXIS) מידע שוק

שווי שוק $ 155.46K$ 155.46K $ 155.46K נפח (24 שעות) $ 4.00K$ 4.00K $ 4.00K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 155.46K$ 155.46K $ 155.46K אספקת מחזור 999.97M 999.97M 999.97M אספקה כוללת 999,965,590.11417 999,965,590.11417 999,965,590.11417

שווי השוק הנוכחי של Axis הוא $ 155.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.00K. ההיצע במחזור של MAXIS הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999965590.11417. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 155.46K.