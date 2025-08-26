AXI (AXI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00789819 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.71% שינוי מחיר (1D) -10.12% שינוי מחיר (7D) +10.77%

AXI (AXI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AXI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AXIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00789819, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AXI השתנה ב -0.71% במהלך השעה האחרונה, -10.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AXI (AXI) מידע שוק

שווי שוק $ 280.50K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 280.50K אספקת מחזור 999.96M אספקה כוללת 999,957,097.79485

שווי השוק הנוכחי של AXI הוא $ 280.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AXI הוא 999.96M, עם היצע כולל של 999957097.79485. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 280.50K.