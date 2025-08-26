Axe (AXE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0039913 $ 0.0039913 $ 0.0039913 24 שעות נמוך $ 0.00402183 $ 0.00402183 $ 0.00402183 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0039913$ 0.0039913 $ 0.0039913 גבוה 24 שעות $ 0.00402183$ 0.00402183 $ 0.00402183 שיא כל הזמנים $ 2.6$ 2.6 $ 2.6 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.27% שינוי מחיר (1D) +0.40% שינוי מחיר (7D) -56.64% שינוי מחיר (7D) -56.64%

Axe (AXE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00402559. במהלך 24 השעות האחרונות, AXE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0039913 לבין שיא של $ 0.00402183, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AXEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.6, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AXE השתנה ב +0.27% במהלך השעה האחרונה, +0.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-56.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Axe (AXE) מידע שוק

שווי שוק $ 29.35K$ 29.35K $ 29.35K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.35K$ 29.35K $ 29.35K אספקת מחזור 7.30M 7.30M 7.30M אספקה כוללת 7,300,532.0 7,300,532.0 7,300,532.0

שווי השוק הנוכחי של Axe הוא $ 29.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AXE הוא 7.30M, עם היצע כולל של 7300532.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.35K.