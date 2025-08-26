Avaxtars (AVXT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 52.5 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) -3.61% שינוי מחיר (7D) -9.04%

Avaxtars (AVXT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AVXT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AVXTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 52.5, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AVXT השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -3.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Avaxtars (AVXT) מידע שוק

שווי שוק $ 17.16K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.57K אספקת מחזור 390.72M אספקה כוללת 400,000,001.0

שווי השוק הנוכחי של Avaxtars הוא $ 17.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AVXT הוא 390.72M, עם היצע כולל של 400000001.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.57K.