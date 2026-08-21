AVATAR UI מחיר היום

מחיר AVATAR UI (AUI) בזמן אמת היום הוא $ 0.02187244, עם שינוי של 0.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AUI ל USD הוא $ 0.02187244 לכל AUI.

AVATAR UI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 10,931.88, עם היצע במחזור של 499.80K AUI. ב‑24 השעות האחרונות, AUI סחר בין $ 0.02187029 (נמוך) ל $ 0.02187514 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.227586, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01421108.

ביצועים לטווח קצר, AUI נע ב -- בשעה האחרונה ו -3.68% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.08.

AVATAR UI (AUI) מידע שוק

שווי שוק $ 10.93K$ 10.93K $ 10.93K נפח (24 שעות) $ 2.08$ 2.08 $ 2.08 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.93K$ 10.93K $ 10.93K אספקת מחזור 499.80K 499.80K 499.80K אספקה כוללת 499,801.622662 499,801.622662 499,801.622662

שווי השוק הנוכחי של AVATAR UI הוא $ 10.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.08. ההיצע במחזור של AUI הוא 499.80K, עם היצע כולל של 499801.622662. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.93K.