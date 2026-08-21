Autonomys Network מחיר היום

מחיר Autonomys Network (AI3) בזמן אמת היום הוא $ 0.00129938, עם שינוי של 13.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AI3 ל USD הוא $ 0.00129938 לכל AI3.

Autonomys Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 144,072, עם היצע במחזור של 110.88M AI3. ב‑24 השעות האחרונות, AI3 סחר בין $ 0.00114908 (נמוך) ל $ 0.00143942 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.087846, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AI3 נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +16.12% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.75K.

Autonomys Network (AI3) מידע שוק

שווי שוק $ 144.07K$ 144.07K $ 144.07K נפח (24 שעות) $ 1.75K$ 1.75K $ 1.75K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 873.41K$ 873.41K $ 873.41K אספקת מחזור 110.88M 110.88M 110.88M אספקה כוללת 672,175,127.0 672,175,127.0 672,175,127.0

שווי השוק הנוכחי של Autonomys Network הוא $ 144.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.75K. ההיצע במחזור של AI3 הוא 110.88M, עם היצע כולל של 672175127.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 873.41K.