Audit (AUDIT) מידע על מחיר (USD)

Audit (AUDIT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0140834. במהלך 24 השעות האחרונות, AUDIT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01393217 לבין שיא של $ 0.01483103, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AUDITהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.082311, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01227347.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AUDIT השתנה ב +0.92% במהלך השעה האחרונה, -4.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Audit (AUDIT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Audit הוא $ 1.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AUDIT הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.41M.