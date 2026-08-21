AstraZion מחיר היום

מחיר AstraZion (AZNT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AZNT ל USD הוא $ 0 לכל AZNT.

AstraZion כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 65,077, עם היצע במחזור של 2.00B AZNT. ב‑24 השעות האחרונות, AZNT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00949087, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AZNT נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -4.48% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

AstraZion (AZNT) מידע שוק

שווי שוק $ 65.08K$ 65.08K $ 65.08K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 65.08K$ 65.08K $ 65.08K אספקת מחזור 2.00B 2.00B 2.00B אספקה כוללת 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AstraZion הוא $ 65.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AZNT הוא 2.00B, עם היצע כולל של 2000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 65.08K.