Archi Token סֵמֶל

Archi Token מחיר (ARCHI)

לא רשום

1 ARCHI ל USDמחיר חי:

$0.0418314
$0.0418314
-1.90%1D
mexc
USD
Archi Token (ARCHI) טבלת מחירים חיה
Archi Token (ARCHI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0411803
$ 0.0411803
24 שעות נמוך
$ 0.04286619
$ 0.04286619
גבוה 24 שעות

$ 0.0411803
$ 0.0411803

$ 0.04286619
$ 0.04286619

$ 1.93
$ 1.93

$ 0.01455472
$ 0.01455472

--

-1.91%

+5.25%

+5.25%

Archi Token (ARCHI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0418314. במהלך 24 השעות האחרונות, ARCHI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0411803 לבין שיא של $ 0.04286619, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARCHIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.93, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01455472.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ARCHI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Archi Token (ARCHI) מידע שוק

$ 117.12K
$ 117.12K

--
----

$ 418.31K
$ 418.31K

2.80M
2.80M

10,000,000.0
10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Archi Token הוא $ 117.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ARCHI הוא 2.80M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 418.31K.

Archi Token (ARCHI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Archi Tokenל USDהיה $ -0.00081876288375837.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלArchi Token ל USDהיה . $ +0.0103992818.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלArchi Token ל USDהיה $ +0.0432893957.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Archi Tokenל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00081876288375837-1.91%
30 ימים$ +0.0103992818+24.86%
60 ימים$ +0.0432893957+103.49%
90 ימים$ 0--

מה זהArchi Token (ARCHI)

Archi token is a token used to measure or count the number of shares of Archi finance. Just like a company in real world, holding Archi token becomes a share holder of Archi finance. The total amount of Archi token is fixed and it cannot be minted anywhere within the platform. Use case of $archi token -By locking $archi into $vlarchi tokens, users receive: 1. Share of protocol fees 2. Governance rights on Archi DAO -By providing archi-eth liquidity pair,users receive 1. share fees from Liquidity provider incentive pool 2. share trading fees in uni-v3

Archi Token (ARCHI) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Archi Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Archi Token (ARCHI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Archi Token (ARCHI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Archi Token.

בדוק את Archi Token תחזית המחיר עכשיו‏!

ARCHI למטבעות מקומיים

Archi Token (ARCHI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Archi Token (ARCHI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ARCHI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Archi Token (ARCHI)

כמה שווה Archi Token (ARCHI) היום?
החי ARCHIהמחיר ב USD הוא 0.0418314 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ARCHI ל USD?
המחיר הנוכחי של ARCHI ל USD הוא $ 0.0418314. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Archi Token?
שווי השוק של ARCHI הוא $ 117.12K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ARCHI?
ההיצע במחזור של ARCHI הוא 2.80M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ARCHI?
‏‏ARCHI השיג מחיר שיא (ATH) של 1.93 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ARCHI?
ARCHI ‏‏רשם מחירATL של 0.01455472 USD.
מהו נפח המסחר של ARCHI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ARCHI הוא -- USD.
האם ARCHI יעלה השנה?
ARCHI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ARCHI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.