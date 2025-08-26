Archi Token (ARCHI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0411803 $ 0.0411803 $ 0.0411803 24 שעות נמוך $ 0.04286619 $ 0.04286619 $ 0.04286619 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0411803$ 0.0411803 $ 0.0411803 גבוה 24 שעות $ 0.04286619$ 0.04286619 $ 0.04286619 שיא כל הזמנים $ 1.93$ 1.93 $ 1.93 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01455472$ 0.01455472 $ 0.01455472 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.91% שינוי מחיר (7D) +5.25% שינוי מחיר (7D) +5.25%

Archi Token (ARCHI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0418314. במהלך 24 השעות האחרונות, ARCHI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0411803 לבין שיא של $ 0.04286619, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARCHIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.93, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01455472.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ARCHI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Archi Token (ARCHI) מידע שוק

שווי שוק $ 117.12K$ 117.12K $ 117.12K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 418.31K$ 418.31K $ 418.31K אספקת מחזור 2.80M 2.80M 2.80M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Archi Token הוא $ 117.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ARCHI הוא 2.80M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 418.31K.