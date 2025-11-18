ArchAI מחיר היום

מחיר ArchAI (ARCHAI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00308143, עם שינוי של 7.33% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ARCHAI ל USD הוא $ 0.00308143 לכל ARCHAI.

ArchAI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,271,123, עם היצע במחזור של 407.95M ARCHAI. ב‑24 השעות האחרונות, ARCHAI סחר בין $ 0.00286473 (נמוך) ל $ 0.00315415 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00836712, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00271399.

ביצועים לטווח קצר, ARCHAI נע ב -1.10% בשעה האחרונה ו +4.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ArchAI (ARCHAI) מידע שוק

שווי שוק $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.56M$ 2.56M $ 2.56M אספקת מחזור 407.95M 407.95M 407.95M אספקה כוללת 822,688,389.0 822,688,389.0 822,688,389.0

שווי השוק הנוכחי של ArchAI הוא $ 1.27M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ARCHAI הוא 407.95M, עם היצע כולל של 822688389.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.56M.