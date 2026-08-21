Arcane מחיר היום

מחיר Arcane (ARCANE) בזמן אמת היום הוא $ 0.0062252, עם שינוי של 5.85% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ARCANE ל USD הוא $ 0.0062252 לכל ARCANE.

Arcane כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,226,038, עם היצע במחזור של 840.00M ARCANE. ב‑24 השעות האחרונות, ARCANE סחר בין $ 0.0060992 (נמוך) ל $ 0.00689543 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0164429, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0060992.

ביצועים לטווח קצר, ARCANE נע ב +0.02% בשעה האחרונה ו -22.24% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 8.14K.

Arcane (ARCANE) מידע שוק

שווי שוק $ 5.23M$ 5.23M $ 5.23M נפח (24 שעות) $ 8.14K$ 8.14K $ 8.14K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.22M$ 6.22M $ 6.22M אספקת מחזור 840.00M 840.00M 840.00M אספקה כוללת 999,999,963.6330898 999,999,963.6330898 999,999,963.6330898

שווי השוק הנוכחי של Arcane הוא $ 5.23M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 8.14K. ההיצע במחזור של ARCANE הוא 840.00M, עם היצע כולל של 999999963.6330898. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.22M.