Arcana Network מחיר היום

מחיר Arcana Network (XAR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00045938, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XAR ל USD הוא $ 0.00045938 לכל XAR.

Arcana Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 306,875, עם היצע במחזור של 668.03M XAR. ב‑24 השעות האחרונות, XAR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.52, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00030654.

ביצועים לטווח קצר, XAR נע ב -- בשעה האחרונה ו -4.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Arcana Network (XAR) מידע שוק

שווי שוק $ 306.88K$ 306.88K $ 306.88K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 459.38K$ 459.38K $ 459.38K אספקת מחזור 668.03M 668.03M 668.03M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

