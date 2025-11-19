Arcana Network (XAR) תחזית מחיר (USD)

קבל Arcana Network תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה XAR יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Arcana Network % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Arcana Network תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Arcana Network (XAR) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Arcana Network ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000459 בשנת 2025. Arcana Network (XAR) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Arcana Network ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000482 בשנת 2026. Arcana Network (XAR) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של XAR הוא $ 0.000506 עם 10.25% שיעור צמיחה. Arcana Network (XAR) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של XAR הוא $ 0.000531 עם 15.76% שיעור צמיחה. Arcana Network (XAR) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של XAR הוא $ 0.000558 עם 21.55% שיעור צמיחה. Arcana Network (XAR) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של XAR הוא $ 0.000586 עם 27.63% שיעור צמיחה. Arcana Network (XAR) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Arcana Network עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000955. Arcana Network (XAR) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Arcana Network עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001555. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000459 0.00%

2026 $ 0.000482 5.00%

2027 $ 0.000506 10.25%

2028 $ 0.000531 15.76%

2029 $ 0.000558 21.55%

2030 $ 0.000586 27.63%

2031 $ 0.000615 34.01%

2032 $ 0.000646 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000678 47.75%

2034 $ 0.000712 55.13%

2035 $ 0.000748 62.89%

2036 $ 0.000785 71.03%

2037 $ 0.000824 79.59%

2038 $ 0.000866 88.56%

2039 $ 0.000909 97.99%

2040 $ 0.000955 107.89% הצג עוד לטווח קצר Arcana Network תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000459 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000459 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000459 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000461 0.41% Arcana Network (XAR) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורXARב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000459 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Arcana Network (XAR) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורXAR , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000459 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Arcana Network (XAR) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורXAR , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000459 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Arcana Network (XAR) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורXAR הוא $0.000461 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Arcana Network מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 306.88K$ 306.88K $ 306.88K אספקת מחזור 668.03M 668.03M 668.03M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר XAR העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, XAR יש כמות במעגל של 668.03M ושווי שוק כולל של $ 306.88K. צפה XAR במחיר חי

Arcana Network מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בArcana Networkדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלArcana Network הוא 0.000459USD. היצע במחזור של Arcana Network(XAR) הוא 668.03M XAR , מה שמעניק לו שווי שוק של $306,875 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 ימים -4.56% $ -0.000020 $ 0.000510 $ 0.000459

30 ימים -17.50% $ -0.000080 $ 0.000510 $ 0.000459 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Arcana Network הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Arcana Network נסחר בשיא של $0.000510 ושפל של $0.000459 . נרשם שינוי במחיר של -4.56% . מגמה אחרונה זו מציגה אתXAR הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Arcana Network חווה -17.50% שינוי, המשקף בערך $-0.000080 לערכו. זה מצביע על כך ש XAR עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Arcana Network (XAR) מודול חיזוי מחיר עובד? Arcana Network מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של XARעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךArcana Network לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של XAR , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Arcana Network. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלXAR . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלXAR כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Arcana Network.

מדוע XAR חיזוי מחירים חשוב?

XAR תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

