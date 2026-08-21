Apetardio מחיר היום

מחיר Apetardio (APETARDIO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.37% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ APETARDIO ל USD הוא $ 0 לכל APETARDIO.

Apetardio כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 29,233, עם היצע במחזור של 755.01M APETARDIO. ב‑24 השעות האחרונות, APETARDIO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00819025, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, APETARDIO נע ב -- בשעה האחרונה ו +22.10% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Apetardio (APETARDIO) מידע שוק

שווי שוק $ 29.23K$ 29.23K $ 29.23K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.23K$ 29.23K $ 29.23K אספקת מחזור 755.01M 755.01M 755.01M אספקה כוללת 755,012,969.0 755,012,969.0 755,012,969.0

שווי השוק הנוכחי של Apetardio הוא $ 29.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של APETARDIO הוא 755.01M, עם היצע כולל של 755012969.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.23K.