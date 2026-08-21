Ansem Cat מחיר היום

מחיר Ansem Cat (ANSEMCAT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.94% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ANSEMCAT ל USD הוא $ 0 לכל ANSEMCAT.

Ansem Cat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 845,677, עם היצע במחזור של 420.69B ANSEMCAT. ב‑24 השעות האחרונות, ANSEMCAT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ANSEMCAT נע ב -0.31% בשעה האחרונה ו -41.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Ansem Cat (ANSEMCAT) מידע שוק

שווי שוק $ 845.68K$ 845.68K $ 845.68K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 845.68K$ 845.68K $ 845.68K אספקת מחזור 420.69B 420.69B 420.69B אספקה כוללת 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ansem Cat הוא $ 845.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ANSEMCAT הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 845.68K.