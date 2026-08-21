Animus מחיר היום

מחיר Animus (ANIMUS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.58% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ANIMUS ל USD הוא $ 0 לכל ANIMUS.

Animus כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,138.13, עם היצע במחזור של 1.00B ANIMUS. ב‑24 השעות האחרונות, ANIMUS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00806966, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ANIMUS נע ב -0.33% בשעה האחרונה ו +5.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Animus (ANIMUS) מידע שוק

שווי שוק $ 11.14K$ 11.14K $ 11.14K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.14K$ 11.14K $ 11.14K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Animus הוא $ 11.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ANIMUS הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.14K.