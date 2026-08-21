Andy on SOL מחיר היום

מחיר Andy on SOL (ANDY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.72% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ANDY ל USD הוא $ 0 לכל ANDY.

Andy on SOL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 59,874, עם היצע במחזור של 945.99M ANDY. ב‑24 השעות האחרונות, ANDY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.051211, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ANDY נע ב -0.02% בשעה האחרונה ו +21.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Andy on SOL (ANDY) מידע שוק

שווי שוק $ 59.87K$ 59.87K $ 59.87K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 59.87K$ 59.87K $ 59.87K אספקת מחזור 945.99M 945.99M 945.99M אספקה כוללת 945,989,548.055281 945,989,548.055281 945,989,548.055281

שווי השוק הנוכחי של Andy on SOL הוא $ 59.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ANDY הוא 945.99M, עם היצע כולל של 945989548.055281. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 59.87K.