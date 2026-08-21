Andy on ETH מחיר היום

מחיר Andy on ETH (ANDY) בזמן אמת היום הוא $ 0.04195635, עם שינוי של 1.33% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ANDY ל USD הוא $ 0.04195635 לכל ANDY.

Andy on ETH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 40,418, עם היצע במחזור של 963.32K ANDY. ב‑24 השעות האחרונות, ANDY סחר בין $ 0.04134778 (נמוך) ל $ 0.04251693 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.4, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.02430223.

ביצועים לטווח קצר, ANDY נע ב -0.32% בשעה האחרונה ו +23.93% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 21.53.

Andy on ETH (ANDY) מידע שוק

שווי שוק $ 40.42K$ 40.42K $ 40.42K נפח (24 שעות) $ 21.53$ 21.53 $ 21.53 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 41.96K$ 41.96K $ 41.96K אספקת מחזור 963.32K 963.32K 963.32K אספקה כוללת 963,324.0 963,324.0 963,324.0

שווי השוק הנוכחי של Andy on ETH הוא $ 40.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 21.53. ההיצע במחזור של ANDY הוא 963.32K, עם היצע כולל של 963324.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.96K.