Analog מחיר היום

מחיר Analog (ANLOG) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ANLOG ל USD הוא $ 0 לכל ANLOG.

Analog כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 102,985, עם היצע במחזור של 9.06B ANLOG. ב‑24 השעות האחרונות, ANLOG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0100305, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ANLOG נע ב -- בשעה האחרונה ו -2.18% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Analog (ANLOG) מידע שוק

שווי שוק $ 102.99K$ 102.99K $ 102.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 102.99K$ 102.99K $ 102.99K אספקת מחזור 9.06B 9.06B 9.06B אספקה כוללת 9,057,971,000.0 9,057,971,000.0 9,057,971,000.0

שווי השוק הנוכחי של Analog הוא $ 102.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ANLOG הוא 9.06B, עם היצע כולל של 9057971000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 102.99K.