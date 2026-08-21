Amelia מחיר היום

מחיר Amelia (AMELIA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AMELIA ל USD הוא $ 0 לכל AMELIA.

Amelia כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 32,997, עם היצע במחזור של 1.00B AMELIA. ב‑24 השעות האחרונות, AMELIA סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AMELIA נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Amelia (AMELIA) מידע שוק

שווי שוק $ 33.00K$ 33.00K $ 33.00K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.00K$ 33.00K $ 33.00K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Amelia הוא $ 33.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AMELIA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.00K.