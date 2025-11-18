Altered State Machine מחיר היום

מחיר Altered State Machine (ASTO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00365607, עם שינוי של 0.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ASTO ל USD הוא $ 0.00365607 לכל ASTO.

Altered State Machine כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,054,748, עם היצע במחזור של 289.48M ASTO. ב‑24 השעות האחרונות, ASTO סחר בין $ 0.00360158 (נמוך) ל $ 0.00372029 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.890471, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00360158.

ביצועים לטווח קצר, ASTO נע ב +0.47% בשעה האחרונה ו -3.32% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Altered State Machine (ASTO) מידע שוק

שווי שוק $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.75M$ 6.75M $ 6.75M אספקת מחזור 289.48M 289.48M 289.48M אספקה כוללת 1,852,288,699.0 1,852,288,699.0 1,852,288,699.0

שווי השוק הנוכחי של Altered State Machine הוא $ 1.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ASTO הוא 289.48M, עם היצע כולל של 1852288699.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.75M.