Altered State Machine (ASTO) תחזית מחיר (USD)

קבל Altered State Machine תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה ASTO יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות ASTO

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Altered State Machine % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Altered State Machine תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Altered State Machine (ASTO) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Altered State Machine ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003635 בשנת 2025. Altered State Machine (ASTO) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Altered State Machine ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003817 בשנת 2026. Altered State Machine (ASTO) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של ASTO הוא $ 0.004007 עם 10.25% שיעור צמיחה. Altered State Machine (ASTO) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של ASTO הוא $ 0.004208 עם 15.76% שיעור צמיחה. Altered State Machine (ASTO) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של ASTO הוא $ 0.004418 עם 21.55% שיעור צמיחה. Altered State Machine (ASTO) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ASTO הוא $ 0.004639 עם 27.63% שיעור צמיחה. Altered State Machine (ASTO) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Altered State Machine עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.007557. Altered State Machine (ASTO) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Altered State Machine עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.012310. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.003635 0.00%

2026 $ 0.003817 5.00%

2027 $ 0.004007 10.25%

2028 $ 0.004208 15.76%

2029 $ 0.004418 21.55%

2030 $ 0.004639 27.63%

2031 $ 0.004871 34.01%

2032 $ 0.005115 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.005371 47.75%

2034 $ 0.005639 55.13%

2035 $ 0.005921 62.89%

2036 $ 0.006217 71.03%

2037 $ 0.006528 79.59%

2038 $ 0.006854 88.56%

2039 $ 0.007197 97.99%

2040 $ 0.007557 107.89% הצג עוד לטווח קצר Altered State Machine תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.003635 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.003635 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.003638 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.003650 0.41% Altered State Machine (ASTO) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורASTOב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.003635 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Altered State Machine (ASTO) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורASTO , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.003635 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Altered State Machine (ASTO) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורASTO , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.003638 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Altered State Machine (ASTO) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורASTO הוא $0.003650 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Altered State Machine מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M אספקת מחזור 289.48M 289.48M 289.48M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר ASTO העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, ASTO יש כמות במעגל של 289.48M ושווי שוק כולל של $ 1.05M. צפה ASTO במחיר חי

Altered State Machine מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בAltered State Machineדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלAltered State Machine הוא 0.003635USD. היצע במחזור של Altered State Machine(ASTO) הוא 289.48M ASTO , מה שמעניק לו שווי שוק של $1,052,570 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -1.59% $ 0 $ 0.003708 $ 0.003596

7 ימים -3.90% $ -0.000141 $ 0.004222 $ 0.003614

30 ימים -13.93% $ -0.000506 $ 0.004222 $ 0.003614 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Altered State Machine הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת -1.59% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Altered State Machine נסחר בשיא של $0.004222 ושפל של $0.003614 . נרשם שינוי במחיר של -3.90% . מגמה אחרונה זו מציגה אתASTO הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Altered State Machine חווה -13.93% שינוי, המשקף בערך $-0.000506 לערכו. זה מצביע על כך ש ASTO עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Altered State Machine (ASTO) מודול חיזוי מחיר עובד? Altered State Machine מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של ASTOעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךAltered State Machine לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של ASTO , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Altered State Machine. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלASTO . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלASTO כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Altered State Machine.

מדוע ASTO חיזוי מחירים חשוב?

ASTO תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם ASTO כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, ASTO ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של ASTO בחודש הבא? על פי Altered State Machine (ASTO) כלי תחזית המחירים, המחיר ASTO הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 ASTO בשנת 2026? המחיר של 1 Altered State Machine (ASTO) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, ASTO יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של ASTO בשנת 2027? Altered State Machine (ASTO) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ASTO עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של ASTO בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Altered State Machine (ASTO) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של ASTO בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Altered State Machine (ASTO) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 ASTO בשנת 2030? המחיר של 1 Altered State Machine (ASTO) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, ASTO יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי ASTO תחזית המחיר בשנת 2040? Altered State Machine (ASTO) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ASTO עד שנת 2040. הירשם עכשיו