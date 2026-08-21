AlphaBlockAI מחיר היום

מחיר AlphaBlockAI (ALPHA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00297783, עם שינוי של 4.14% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ALPHA ל USD הוא $ 0.00297783 לכל ALPHA.

AlphaBlockAI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,977,770, עם היצע במחזור של 999.98M ALPHA. ב‑24 השעות האחרונות, ALPHA סחר בין $ 0.0028893 (נמוך) ל $ 0.00319451 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0045771, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ALPHA נע ב -0.02% בשעה האחרונה ו -22.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 8.44K.

AlphaBlockAI (ALPHA) מידע שוק

שווי שוק $ 2.98M$ 2.98M $ 2.98M נפח (24 שעות) $ 8.44K$ 8.44K $ 8.44K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.98M$ 2.98M $ 2.98M אספקת מחזור 999.98M 999.98M 999.98M אספקה כוללת 999,979,254.733189 999,979,254.733189 999,979,254.733189

שווי השוק הנוכחי של AlphaBlockAI הוא $ 2.98M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 8.44K. ההיצע במחזור של ALPHA הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999979254.733189. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.98M.