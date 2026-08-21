AlphaArc מחיר היום

מחיר AlphaArc (ALPHA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ALPHA ל USD הוא $ 0 לכל ALPHA.

AlphaArc כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,118.82, עם היצע במחזור של 999.68M ALPHA. ב‑24 השעות האחרונות, ALPHA סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.078655, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ALPHA נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

AlphaArc (ALPHA) מידע שוק

שווי שוק $ 15.12K$ 15.12K $ 15.12K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.12K$ 15.12K $ 15.12K אספקת מחזור 999.68M 999.68M 999.68M אספקה כוללת 999,680,001.37891 999,680,001.37891 999,680,001.37891

שווי השוק הנוכחי של AlphaArc הוא $ 15.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALPHA הוא 999.68M, עם היצע כולל של 999680001.37891. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.12K.