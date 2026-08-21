Alloy Tether מחיר היום

מחיר Alloy Tether (AUSDT) בזמן אמת היום הוא $ 1.0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AUSDT ל USD הוא $ 1.0 לכל AUSDT.

Alloy Tether כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 50,007,036, עם היצע במחזור של 50.00M AUSDT. ב‑24 השעות האחרונות, AUSDT סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.072, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.050042.

ביצועים לטווח קצר, AUSDT נע ב -- בשעה האחרונה ו -94.99% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.00.

Alloy Tether (AUSDT) מידע שוק

שווי שוק $ 50.01M$ 50.01M $ 50.01M נפח (24 שעות) $ 1.00$ 1.00 $ 1.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 50.01M$ 50.01M $ 50.01M אספקת מחזור 50.00M 50.00M 50.00M אספקה כוללת 50,020,647.05 50,020,647.05 50,020,647.05

שווי השוק הנוכחי של Alloy Tether הוא $ 50.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.00. ההיצע במחזור של AUSDT הוא 50.00M, עם היצע כולל של 50020647.05. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.01M.