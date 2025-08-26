עוד על ABR

ABR מידע על מחיר

ABR אתר רשמי

ABR טוקניומיקה

ABR תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Allbridge סֵמֶל

Allbridge מחיר (ABR)

לא רשום

1 ABR ל USDמחיר חי:

$0.072135
$0.072135$0.072135
-1.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Allbridge (ABR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:17:06 (UTC+8)

Allbridge (ABR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.070315
$ 0.070315$ 0.070315
24 שעות נמוך
$ 0.073409
$ 0.073409$ 0.073409
גבוה 24 שעות

$ 0.070315
$ 0.070315$ 0.070315

$ 0.073409
$ 0.073409$ 0.073409

$ 9.66
$ 9.66$ 9.66

$ 0.00778054
$ 0.00778054$ 0.00778054

+0.04%

-1.70%

+5.07%

+5.07%

Allbridge (ABR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.072133. במהלך 24 השעות האחרונות, ABR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.070315 לבין שיא של $ 0.073409, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ABRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.66, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00778054.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ABR השתנה ב +0.04% במהלך השעה האחרונה, -1.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Allbridge (ABR) מידע שוק

$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M

--
----

$ 6.98M
$ 6.98M$ 6.98M

20.00M
20.00M 20.00M

96,780,127.0
96,780,127.0 96,780,127.0

שווי השוק הנוכחי של Allbridge הוא $ 1.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ABR הוא 20.00M, עם היצע כולל של 96780127.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.98M.

Allbridge (ABR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Allbridgeל USDהיה $ -0.00125251929928913.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAllbridge ל USDהיה . $ +0.0038243185.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAllbridge ל USDהיה $ -0.0023004872.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Allbridgeל USDהיה $ -0.01211445842375826.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00125251929928913-1.70%
30 ימים$ +0.0038243185+5.30%
60 ימים$ -0.0023004872-3.18%
90 ימים$ -0.01211445842375826-14.37%

מה זהAllbridge (ABR)

Allbridge is modular and expanding token bridge with on-chain consensus. It’s a simple, modern, and reliable way to transfer assets between blockchain networks. Allbridge mission is to make the blockchain world borderless and provide a tool to freely move assets between different networks. In the future it will evolve into a DAO-style multi-chain hub, establishing connections between the EVM and non-EVM networks.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Allbridge (ABR) משאב

האתר הרשמי

Allbridgeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Allbridge (ABR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Allbridge (ABR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Allbridge.

בדוק את Allbridge תחזית המחיר עכשיו‏!

ABR למטבעות מקומיים

Allbridge (ABR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Allbridge (ABR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ABR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Allbridge (ABR)

כמה שווה Allbridge (ABR) היום?
החי ABRהמחיר ב USD הוא 0.072133 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ABR ל USD?
המחיר הנוכחי של ABR ל USD הוא $ 0.072133. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Allbridge?
שווי השוק של ABR הוא $ 1.44M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ABR?
ההיצע במחזור של ABR הוא 20.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ABR?
‏‏ABR השיג מחיר שיא (ATH) של 9.66 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ABR?
ABR ‏‏רשם מחירATL של 0.00778054 USD.
מהו נפח המסחר של ABR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ABR הוא -- USD.
האם ABR יעלה השנה?
ABR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ABR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:17:06 (UTC+8)

Allbridge (ABR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.