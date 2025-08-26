Allbridge (ABR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.070315 $ 0.070315 $ 0.070315 24 שעות נמוך $ 0.073409 $ 0.073409 $ 0.073409 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.070315$ 0.070315 $ 0.070315 גבוה 24 שעות $ 0.073409$ 0.073409 $ 0.073409 שיא כל הזמנים $ 9.66$ 9.66 $ 9.66 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00778054$ 0.00778054 $ 0.00778054 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.04% שינוי מחיר (1D) -1.70% שינוי מחיר (7D) +5.07% שינוי מחיר (7D) +5.07%

Allbridge (ABR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.072133. במהלך 24 השעות האחרונות, ABR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.070315 לבין שיא של $ 0.073409, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ABRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.66, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00778054.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ABR השתנה ב +0.04% במהלך השעה האחרונה, -1.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Allbridge (ABR) מידע שוק

שווי שוק $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.98M$ 6.98M $ 6.98M אספקת מחזור 20.00M 20.00M 20.00M אספקה כוללת 96,780,127.0 96,780,127.0 96,780,127.0

שווי השוק הנוכחי של Allbridge הוא $ 1.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ABR הוא 20.00M, עם היצע כולל של 96780127.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.98M.