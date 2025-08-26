עוד על ALB

Alien Base סֵמֶל

Alien Base מחיר (ALB)

לא רשום

1 ALB ל USDמחיר חי:

-21.90%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Alien Base (ALB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:54:33 (UTC+8)

Alien Base (ALB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-4.41%

-21.91%

-26.70%

-26.70%

Alien Base (ALB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.071356. במהלך 24 השעות האחרונות, ALB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.071352 לבין שיא של $ 0.091385, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.572381, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00108398.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALB השתנה ב -4.41% במהלך השעה האחרונה, -21.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-26.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Alien Base (ALB) מידע שוק

$ 14.68M
--
$ 29.78M
205.80M
417,408,994.7517391
שווי השוק הנוכחי של Alien Base הוא $ 14.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALB הוא 205.80M, עם היצע כולל של 417408994.7517391. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.78M.

Alien Base (ALB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Alien Baseל USDהיה $ -0.02002944692432251.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAlien Base ל USDהיה . $ +0.0030340357.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAlien Base ל USDהיה $ +0.0179031347.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Alien Baseל USDהיה $ -0.04197920507579187.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.02002944692432251-21.91%
30 ימים$ +0.0030340357+4.25%
60 ימים$ +0.0179031347+25.09%
90 ימים$ -0.04197920507579187-37.03%

מה זהAlien Base (ALB)

Alien Base (ALB) משאב

האתר הרשמי

Alien Baseתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Alien Base (ALB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Alien Base (ALB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Alien Base.

בדוק את Alien Base תחזית המחיר עכשיו‏!

ALB למטבעות מקומיים

Alien Base (ALB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Alien Base (ALB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ALB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Alien Base (ALB)

כמה שווה Alien Base (ALB) היום?
החי ALBהמחיר ב USD הוא 0.071356 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ALB ל USD?
המחיר הנוכחי של ALB ל USD הוא $ 0.071356. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Alien Base?
שווי השוק של ALB הוא $ 14.68M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ALB?
ההיצע במחזור של ALB הוא 205.80M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ALB?
‏‏ALB השיג מחיר שיא (ATH) של 0.572381 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ALB?
ALB ‏‏רשם מחירATL של 0.00108398 USD.
מהו נפח המסחר של ALB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ALB הוא -- USD.
האם ALB יעלה השנה?
ALB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ALB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:54:33 (UTC+8)

Alien Base (ALB) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

