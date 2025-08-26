Alien Base (ALB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.071352 $ 0.071352 $ 0.071352 24 שעות נמוך $ 0.091385 $ 0.091385 $ 0.091385 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.071352$ 0.071352 $ 0.071352 גבוה 24 שעות $ 0.091385$ 0.091385 $ 0.091385 שיא כל הזמנים $ 0.572381$ 0.572381 $ 0.572381 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00108398$ 0.00108398 $ 0.00108398 שינוי מחיר (שעה אחת) -4.41% שינוי מחיר (1D) -21.91% שינוי מחיר (7D) -26.70% שינוי מחיר (7D) -26.70%

Alien Base (ALB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.071356. במהלך 24 השעות האחרונות, ALB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.071352 לבין שיא של $ 0.091385, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.572381, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00108398.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALB השתנה ב -4.41% במהלך השעה האחרונה, -21.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-26.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Alien Base (ALB) מידע שוק

שווי שוק $ 14.68M$ 14.68M $ 14.68M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.78M$ 29.78M $ 29.78M אספקת מחזור 205.80M 205.80M 205.80M אספקה כוללת 417,408,994.7517391 417,408,994.7517391 417,408,994.7517391

שווי השוק הנוכחי של Alien Base הוא $ 14.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALB הוא 205.80M, עם היצע כולל של 417408994.7517391. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.78M.