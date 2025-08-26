Alchemist (MIST) מידע על מחיר (USD)

Alchemist (MIST) המחיר בזמן אמת של הוא $0.824111. במהלך 24 השעות האחרונות, MIST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.804437 לבין שיא של $ 0.845585, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MISTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 225.39, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.272508.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MIST השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Alchemist (MIST) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Alchemist הוא $ 2.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MIST הוא 2.50M, עם היצע כולל של 2497848.916965104. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.06M.