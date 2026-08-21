aixCB by Virtuals מחיר היום

מחיר aixCB by Virtuals (AIXCB) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 9.48% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AIXCB ל USD הוא $ 0 לכל AIXCB.

aixCB by Virtuals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 73,167, עם היצע במחזור של 993.51M AIXCB. ב‑24 השעות האחרונות, AIXCB סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.113304, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AIXCB נע ב +0.13% בשעה האחרונה ו +16.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

aixCB by Virtuals (AIXCB) מידע שוק

שווי שוק $ 73.17K$ 73.17K $ 73.17K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 73.17K$ 73.17K $ 73.17K אספקת מחזור 993.51M 993.51M 993.51M אספקה כוללת 993,506,898.7058917 993,506,898.7058917 993,506,898.7058917

שווי השוק הנוכחי של aixCB by Virtuals הוא $ 73.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIXCB הוא 993.51M, עם היצע כולל של 993506898.7058917. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 73.17K.