AiMalls מחיר היום

מחיר AiMalls (AIT) בזמן אמת היום הוא $ 0.109839, עם שינוי של 10.84% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AIT ל USD הוא $ 0.109839 לכל AIT.

AiMalls כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 74,831, עם היצע במחזור של 681.37K AIT. ב‑24 השעות האחרונות, AIT סחר בין $ 0.098839 (נמוך) ל $ 0.110816 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 18.41, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AIT נע ב -0.73% בשעה האחרונה ו +23.81% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 111.94.

AiMalls (AIT) מידע שוק

שווי שוק $ 74.83K$ 74.83K $ 74.83K נפח (24 שעות) $ 111.94$ 111.94 $ 111.94 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 93.35K$ 93.35K $ 93.35K אספקת מחזור 681.37K 681.37K 681.37K אספקה כוללת 822,540.68999979 822,540.68999979 822,540.68999979

שווי השוק הנוכחי של AiMalls הוא $ 74.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 111.94. ההיצע במחזור של AIT הוא 681.37K, עם היצע כולל של 822540.68999979. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 93.35K.