Aicolabs מחיר היום

מחיר Aicolabs (AICO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AICO ל USD הוא $ 0 לכל AICO.

Aicolabs כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 19,942.28, עם היצע במחזור של 100.00B AICO. ב‑24 השעות האחרונות, AICO סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AICO נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Aicolabs (AICO) מידע שוק

שווי שוק $ 19.94K$ 19.94K $ 19.94K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.94K$ 19.94K $ 19.94K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Aicolabs הוא $ 19.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AICO הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.94K.