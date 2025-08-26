Agents AI (AGENT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01554727$ 0.01554727 $ 0.01554727 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.04% שינוי מחיר (1D) -8.92% שינוי מחיר (7D) -13.07% שינוי מחיר (7D) -13.07%

Agents AI (AGENT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AGENT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AGENTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01554727, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AGENT השתנה ב +1.04% במהלך השעה האחרונה, -8.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Agents AI (AGENT) מידע שוק

שווי שוק $ 510.64K$ 510.64K $ 510.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 510.64K$ 510.64K $ 510.64K אספקת מחזור 999.97M 999.97M 999.97M אספקה כוללת 999,965,463.3633064 999,965,463.3633064 999,965,463.3633064

שווי השוק הנוכחי של Agents AI הוא $ 510.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AGENT הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999965463.3633064. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 510.64K.