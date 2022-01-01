Agents AI (AGENT) טוקנומיקה
Agents AI (AGENT) מידע
AgentsAI is a transformative platform that merges advanced artificial intelligence with blockchain technology, redefining what’s possible with autonomous digital agents. It empowers users to develop, deploy, and trade AI agents capable of far more than standard automation. With AgentsAI, users can create personalized agents that interact dynamically with online communities, engage in real-time conversations, and execute tasks with precision — all without the need for constant oversight. Going beyond basic functionality, these AI agents are designed to foster their own token ecosystems, enabling users to launch tokens that mirror the agent's identity and purpose, creating unique opportunities for monetization.
Agents AI (AGENT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Agents AI (AGENT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Agents AI (AGENT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Agents AI (AGENT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של AGENT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות AGENTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את AGENTטוקניומיקה, חקרו אתAGENTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
AGENT חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן AGENT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו AGENT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
