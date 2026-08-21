AgentBounty Token מחיר היום

מחיר AgentBounty Token (BOUNTY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.72% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOUNTY ל USD הוא $ 0 לכל BOUNTY.

AgentBounty Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 24,903, עם היצע במחזור של 100.00B BOUNTY. ב‑24 השעות האחרונות, BOUNTY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BOUNTY נע ב -- בשעה האחרונה ו +23.48% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

AgentBounty Token (BOUNTY) מידע שוק

שווי שוק $ 24.90K$ 24.90K $ 24.90K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.90K$ 24.90K $ 24.90K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AgentBounty Token הוא $ 24.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOUNTY הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.90K.