Agent Zero Token (A0T) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 2.01 $ 2.01 $ 2.01 24 שעות נמוך $ 2.55 $ 2.55 $ 2.55 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 2.01$ 2.01 $ 2.01 גבוה 24 שעות $ 2.55$ 2.55 $ 2.55 שיא כל הזמנים $ 5.22$ 5.22 $ 5.22 המחיר הנמוך ביותר $ 0.471882$ 0.471882 $ 0.471882 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.43% שינוי מחיר (1D) -8.47% שינוי מחיר (7D) +12.17% שינוי מחיר (7D) +12.17%

Agent Zero Token (A0T) המחיר בזמן אמת של הוא $2.06. במהלך 24 השעות האחרונות, A0T נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.01 לבין שיא של $ 2.55, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. A0Tהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.22, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.471882.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, A0T השתנה ב +0.43% במהלך השעה האחרונה, -8.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Agent Zero Token (A0T) מידע שוק

שווי שוק $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M אספקת מחזור 1.00M 1.00M 1.00M אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Agent Zero Token הוא $ 2.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של A0T הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.06M.