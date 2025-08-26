עוד על A0T

A0T מידע על מחיר

A0T מסמך לבן

A0T אתר רשמי

A0T טוקניומיקה

A0T תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Agent Zero Token סֵמֶל

Agent Zero Token מחיר (A0T)

לא רשום

1 A0T ל USDמחיר חי:

$2.06
$2.06$2.06
-8.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Agent Zero Token (A0T) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:15:59 (UTC+8)

Agent Zero Token (A0T) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 2.01
$ 2.01$ 2.01
24 שעות נמוך
$ 2.55
$ 2.55$ 2.55
גבוה 24 שעות

$ 2.01
$ 2.01$ 2.01

$ 2.55
$ 2.55$ 2.55

$ 5.22
$ 5.22$ 5.22

$ 0.471882
$ 0.471882$ 0.471882

+0.43%

-8.47%

+12.17%

+12.17%

Agent Zero Token (A0T) המחיר בזמן אמת של הוא $2.06. במהלך 24 השעות האחרונות, A0T נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.01 לבין שיא של $ 2.55, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. A0Tהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.22, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.471882.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, A0T השתנה ב +0.43% במהלך השעה האחרונה, -8.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Agent Zero Token (A0T) מידע שוק

$ 2.06M
$ 2.06M$ 2.06M

--
----

$ 2.06M
$ 2.06M$ 2.06M

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Agent Zero Token הוא $ 2.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של A0T הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.06M.

Agent Zero Token (A0T) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Agent Zero Tokenל USDהיה $ -0.190560287620102.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAgent Zero Token ל USDהיה . $ +0.5082650360.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAgent Zero Token ל USDהיה $ +0.2627709220.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Agent Zero Tokenל USDהיה $ +0.256954714848335.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.190560287620102-8.47%
30 ימים$ +0.5082650360+24.67%
60 ימים$ +0.2627709220+12.76%
90 ימים$ +0.256954714848335+14.25%

מה זהAgent Zero Token (A0T)

Agent Zero (A0) is a next-generation AI assistant running in its own virtual computer, fully self-contained within a Docker environment. Unlike traditional AI chatbots, A0 has full access to a Linux system, enabling it to write and execute code, install and use software, browse the web, and much more. A0 isn't just a tool—it’s an autonomous, evolving digital colleague. Its capabilities are not predefined; instead, it can create and adapt new tools on the fly, allowing for limitless customization and growth. This makes A0 one of a kind—an all-in-one, self-improving AI companion.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Agent Zero Token (A0T) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Agent Zero Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Agent Zero Token (A0T) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Agent Zero Token (A0T) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Agent Zero Token.

בדוק את Agent Zero Token תחזית המחיר עכשיו‏!

A0T למטבעות מקומיים

Agent Zero Token (A0T) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Agent Zero Token (A0T) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על A0T הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Agent Zero Token (A0T)

כמה שווה Agent Zero Token (A0T) היום?
החי A0Tהמחיר ב USD הוא 2.06 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי A0T ל USD?
המחיר הנוכחי של A0T ל USD הוא $ 2.06. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Agent Zero Token?
שווי השוק של A0T הוא $ 2.06M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של A0T?
ההיצע במחזור של A0T הוא 1.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של A0T?
‏‏A0T השיג מחיר שיא (ATH) של 5.22 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של A0T?
A0T ‏‏רשם מחירATL של 0.471882 USD.
מהו נפח המסחר של A0T?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור A0T הוא -- USD.
האם A0T יעלה השנה?
A0T ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את A0T תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:15:59 (UTC+8)

Agent Zero Token (A0T) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.