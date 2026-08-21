Agent Town מחיר היום

מחיר Agent Town (AGENTTOWN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AGENTTOWN ל USD הוא $ 0 לכל AGENTTOWN.

Agent Town כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,002.21, עם היצע במחזור של 989.03M AGENTTOWN. ב‑24 השעות האחרונות, AGENTTOWN סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AGENTTOWN נע ב -- בשעה האחרונה ו -4.94% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Agent Town (AGENTTOWN) מידע שוק

שווי שוק $ 12.00K$ 12.00K $ 12.00K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.00K$ 12.00K $ 12.00K אספקת מחזור 989.03M 989.03M 989.03M אספקה כוללת 989,033,320.534907 989,033,320.534907 989,033,320.534907

שווי השוק הנוכחי של Agent Town הוא $ 12.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AGENTTOWN הוא 989.03M, עם היצע כולל של 989033320.534907. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.00K.