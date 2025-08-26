Agent Ted מחיר (TED)
Agent Ted (TED) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00390151. במהלך 24 השעות האחרונות, TED נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00389719 לבין שיא של $ 0.00453069, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TEDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.050497, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TED השתנה ב -2.43% במהלך השעה האחרונה, -10.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Agent Ted הוא $ 3.90M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TED הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.90M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Agent Tedל USDהיה $ -0.000454408728896685.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAgent Ted ל USDהיה . $ -0.0012685350.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAgent Ted ל USDהיה $ -0.0012314542.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Agent Tedל USDהיה $ -0.020208357913307364.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000454408728896685
|-10.43%
|30 ימים
|$ -0.0012685350
|-32.51%
|60 ימים
|$ -0.0012314542
|-31.56%
|90 ימים
|$ -0.020208357913307364
|-83.81%
Agent Ted ("TED") represents a fundamental shift in the sports betting industry, fusing artificial intelligence (AI), decentralized finance (DeFi), and blockchain transparency to build a trustless, automated, and data-driven ecosystem. Utilizing player-level data from SPORTS RADAR and a proprietary neural network infrastructure, TED programmatically analyzes, executes, and manages bets across multiple sports markets. TED’s mission is to democratize access to professional-grade betting strategies, eliminate bias, and align participant incentives through fully on-chain, automated financial systems. Historically, sports betting has been dominated by centralized sportsbooks that retain significant informational and strategic advantages over individual bettors. Over 90% of participants lose money in the long term due to human biases, lack of data access, and poor bankroll management. Bettors often rely on intuition, emotions, or recency bias, all of which degrade decision quality. TED aims to invert this dynamic by introducing an AI-native, automated betting system that programmatically manages every aspect of the betting lifecycle. By removing human error and replacing it with neural-network-driven intelligence, TED creates an environment where capital is deployed strategically and transparently, and outcomes are verifiable on-chain.
