Agent Ted (TED) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00389719 $ 0.00389719 $ 0.00389719 24 שעות נמוך $ 0.00453069 $ 0.00453069 $ 0.00453069 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00389719$ 0.00389719 $ 0.00389719 גבוה 24 שעות $ 0.00453069$ 0.00453069 $ 0.00453069 שיא כל הזמנים $ 0.050497$ 0.050497 $ 0.050497 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.43% שינוי מחיר (1D) -10.43% שינוי מחיר (7D) -20.84% שינוי מחיר (7D) -20.84%

Agent Ted (TED) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00390151. במהלך 24 השעות האחרונות, TED נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00389719 לבין שיא של $ 0.00453069, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TEDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.050497, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TED השתנה ב -2.43% במהלך השעה האחרונה, -10.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Agent Ted (TED) מידע שוק

שווי שוק $ 3.90M$ 3.90M $ 3.90M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.90M$ 3.90M $ 3.90M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Agent Ted הוא $ 3.90M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TED הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.90M.