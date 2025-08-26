עוד על ROGUE

Agent Rogue סֵמֶל

Agent Rogue מחיר (ROGUE)

לא רשום

1 ROGUE ל USDמחיר חי:

--
----
-12.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Agent Rogue (ROGUE) טבלת מחירים חיה
Agent Rogue (ROGUE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0047412
$ 0.0047412$ 0.0047412

$ 0
$ 0$ 0

+0.50%

-12.03%

+7.32%

+7.32%

Agent Rogue (ROGUE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ROGUE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ROGUEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0047412, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ROGUE השתנה ב +0.50% במהלך השעה האחרונה, -12.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Agent Rogue (ROGUE) מידע שוק

$ 61.92K
$ 61.92K$ 61.92K

--
----

$ 61.92K
$ 61.92K$ 61.92K

999.89M
999.89M 999.89M

999,886,906.593624
999,886,906.593624 999,886,906.593624

שווי השוק הנוכחי של Agent Rogue הוא $ 61.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROGUE הוא 999.89M, עם היצע כולל של 999886906.593624. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.92K.

Agent Rogue (ROGUE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Agent Rogueל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAgent Rogue ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAgent Rogue ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Agent Rogueל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-12.03%
30 ימים$ 0+1.93%
60 ימים$ 0+28.70%
90 ימים$ 0--

מה זהAgent Rogue (ROGUE)

Agent Rogue is the first-ever AI podcaster agent. It can generate infinite voice content featuring AI versions of celebrities (both crypto and non-crypto). It holds podcasts with other AI guests such as AI versions of celebrities like Trump, Elon, SBF, Tate etc. Furthermore Agent Rogue aims to be the framework for voice-powered AI agents. It is laying the groundwork for an entire ecosystem of voice-based AI tools.

Agent Rogue (ROGUE) משאב

האתר הרשמי

Agent Rogueתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Agent Rogue (ROGUE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Agent Rogue (ROGUE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Agent Rogue.

בדוק את Agent Rogue תחזית המחיר עכשיו‏!

ROGUE למטבעות מקומיים

Agent Rogue (ROGUE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Agent Rogue (ROGUE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ROGUE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Agent Rogue (ROGUE)

כמה שווה Agent Rogue (ROGUE) היום?
החי ROGUEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ROGUE ל USD?
המחיר הנוכחי של ROGUE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Agent Rogue?
שווי השוק של ROGUE הוא $ 61.92K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ROGUE?
ההיצע במחזור של ROGUE הוא 999.89M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ROGUE?
‏‏ROGUE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0047412 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ROGUE?
ROGUE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ROGUE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ROGUE הוא -- USD.
האם ROGUE יעלה השנה?
ROGUE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ROGUE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
