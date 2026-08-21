AgenC מחיר היום

מחיר AgenC (AGENC) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 11.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AGENC ל USD הוא $ 0 לכל AGENC.

AgenC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 673,672, עם היצע במחזור של 999.95M AGENC. ב‑24 השעות האחרונות, AGENC סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00354655, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AGENC נע ב -0.89% בשעה האחרונה ו +2.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 42.96K.

AgenC (AGENC) מידע שוק

שווי שוק $ 673.67K$ 673.67K $ 673.67K נפח (24 שעות) $ 42.96K$ 42.96K $ 42.96K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 673.67K$ 673.67K $ 673.67K אספקת מחזור 999.95M 999.95M 999.95M אספקה כוללת 999,953,765.203983 999,953,765.203983 999,953,765.203983

שווי השוק הנוכחי של AgenC הוא $ 673.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 42.96K. ההיצע במחזור של AGENC הוא 999.95M, עם היצע כולל של 999953765.203983. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 673.67K.