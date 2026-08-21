Acolyt מחיר היום

מחיר Acolyt (ACOLYT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ACOLYT ל USD הוא $ 0 לכל ACOLYT.

Acolyt כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 107,162, עם היצע במחזור של 997.97M ACOLYT. ב‑24 השעות האחרונות, ACOLYT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.068293, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ACOLYT נע ב +0.13% בשעה האחרונה ו +10.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 140.61.

Acolyt (ACOLYT) מידע שוק

שווי שוק $ 107.16K$ 107.16K $ 107.16K נפח (24 שעות) $ 140.61$ 140.61 $ 140.61 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 107.16K$ 107.16K $ 107.16K אספקת מחזור 997.97M 997.97M 997.97M אספקה כוללת 997,974,695.3421419 997,974,695.3421419 997,974,695.3421419

שווי השוק הנוכחי של Acolyt הוא $ 107.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 140.61. ההיצע במחזור של ACOLYT הוא 997.97M, עם היצע כולל של 997974695.3421419. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 107.16K.