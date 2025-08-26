עוד על $ACE

Ace Data Cloud מחיר ($ACE)

לא רשום

1 $ACE ל USDמחיר חי:

--
----
-8.20%1D
mexc
USD
Ace Data Cloud ($ACE) טבלת מחירים חיה
Ace Data Cloud ($ACE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00267614
$ 0.00267614$ 0.00267614

$ 0
$ 0$ 0

+0.61%

-8.23%

-1.26%

-1.26%

Ace Data Cloud ($ACE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $ACE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $ACEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00267614, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $ACE השתנה ב +0.61% במהלך השעה האחרונה, -8.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ace Data Cloud ($ACE) מידע שוק

$ 69.25K
$ 69.25K$ 69.25K

--
----

$ 72.59K
$ 72.59K$ 72.59K

953.89M
953.89M 953.89M

999,814,115.278752
999,814,115.278752 999,814,115.278752

שווי השוק הנוכחי של Ace Data Cloud הוא $ 69.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $ACE הוא 953.89M, עם היצע כולל של 999814115.278752. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 72.59K.

Ace Data Cloud ($ACE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Ace Data Cloudל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAce Data Cloud ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAce Data Cloud ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ace Data Cloudל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.23%
30 ימים$ 0-11.08%
60 ימים$ 0-74.32%
90 ימים$ 0--

מה זהAce Data Cloud ($ACE)

The Ace Data Cloud platform is a global SaaS service provider that offers stable and comprehensive digital services for both enterprises and individuals. For enterprises and developers, the Ace Data Cloud platform provides a range of API services, such as popular AI Q&A (OpenAI, DeepSeek, etc.), AI Images (like Midjourney, Flux), AI Music (like Suno), AI Video (like Luma, Pika), HTTP proxies (such as mobile cellular proxies, residential proxies, global proxies), datasets, and more. You can view all services and integration documentation at https://platform.acedata.cloud/. For individuals, the Ace Data Cloud platform offers a one-stop, user-friendly interface for the above functions, such as AI Q&A (OpenAI, DeepSeek, etc.), AI Images (like Midjourney, Flux), AI Music (like Suno), AI Video (like Luma, Pika), compatible with both desktop and mobile. It also provides out-of-the-box login authorization (such as WeChat, Google, GitHub login) and payment functions; you can view and experience all features at https://hub.acedata.cloud/. Additionally, the Ace Data Cloud platform has open-sourced all the source code of the above UI - Nexior - https://github.com/AceDataCloud/Nexior. Based on Nexior, anyone can build their own one-stop AI platform in minutes and sell it for profit.

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Ace Data Cloud ($ACE)

כמה שווה Ace Data Cloud ($ACE) היום?
החי $ACEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $ACE ל USD?
המחיר הנוכחי של $ACE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ace Data Cloud?
שווי השוק של $ACE הוא $ 69.25K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $ACE?
ההיצע במחזור של $ACE הוא 953.89M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $ACE?
‏‏$ACE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00267614 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $ACE?
$ACE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של $ACE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $ACE הוא -- USD.
האם $ACE יעלה השנה?
$ACE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $ACE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Ace Data Cloud ($ACE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

