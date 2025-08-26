Ace Data Cloud ($ACE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00267614$ 0.00267614 $ 0.00267614 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.61% שינוי מחיר (1D) -8.23% שינוי מחיר (7D) -1.26% שינוי מחיר (7D) -1.26%

Ace Data Cloud ($ACE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $ACE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $ACEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00267614, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $ACE השתנה ב +0.61% במהלך השעה האחרונה, -8.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ace Data Cloud ($ACE) מידע שוק

שווי שוק $ 69.25K$ 69.25K $ 69.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 72.59K$ 72.59K $ 72.59K אספקת מחזור 953.89M 953.89M 953.89M אספקה כוללת 999,814,115.278752 999,814,115.278752 999,814,115.278752

שווי השוק הנוכחי של Ace Data Cloud הוא $ 69.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $ACE הוא 953.89M, עם היצע כולל של 999814115.278752. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 72.59K.