Aborean מחיר היום

מחיר Aborean (ABX) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 15.23% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ABX ל USD הוא $ 0 לכל ABX.

Aborean כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 92,810, עם היצע במחזור של 315.96M ABX. ב‑24 השעות האחרונות, ABX סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.158426, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ABX נע ב -1.08% בשעה האחרונה ו -4.96% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.68K.

Aborean (ABX) מידע שוק

שווי שוק $ 92.81K$ 92.81K $ 92.81K נפח (24 שעות) $ 2.68K$ 2.68K $ 2.68K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 332.18K$ 332.18K $ 332.18K אספקת מחזור 315.96M 315.96M 315.96M אספקה כוללת 1,130,869,172.753846 1,130,869,172.753846 1,130,869,172.753846

שווי השוק הנוכחי של Aborean הוא $ 92.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.68K. ההיצע במחזור של ABX הוא 315.96M, עם היצע כולל של 1130869172.753846. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 332.18K.