Aave WETH מחיר היום

מחיר Aave WETH (AWETH) בזמן אמת היום הוא $ 2,352.84, עם שינוי של 4.49% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AWETH ל USD הוא $ 2,352.84 לכל AWETH.

Aave WETH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,981,991, עם היצע במחזור של 6.37K AWETH. ב‑24 השעות האחרונות, AWETH סחר בין $ 2,222.5 (נמוך) ל $ 2,395.6 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4,949.02, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 896.76.

ביצועים לטווח קצר, AWETH נע ב -1.78% בשעה האחרונה ו +24.69% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Aave WETH (AWETH) מידע שוק

שווי שוק $ 14.98M$ 14.98M $ 14.98M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.98M$ 14.98M $ 14.98M אספקת מחזור 6.37K 6.37K 6.37K אספקה כוללת 6,367.627732882553 6,367.627732882553 6,367.627732882553

שווי השוק הנוכחי של Aave WETH הוא $ 14.98M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של AWETH הוא 6.37K, עם היצע כולל של 6367.627732882553. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.98M.