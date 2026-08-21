Aark Digital מחיר היום

מחיר Aark Digital (AARK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.78% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AARK ל USD הוא $ 0 לכל AARK.

Aark Digital כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 554,458, עם היצע במחזור של 614.83M AARK. ב‑24 השעות האחרונות, AARK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.098937, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AARK נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +0.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.64K.

Aark Digital (AARK) מידע שוק

שווי שוק $ 554.46K$ 554.46K $ 554.46K נפח (24 שעות) $ 3.64K$ 3.64K $ 3.64K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 622.89K$ 622.89K $ 622.89K אספקת מחזור 614.83M 614.83M 614.83M אספקה כוללת 690,719,444.4410182 690,719,444.4410182 690,719,444.4410182

שווי השוק הנוכחי של Aark Digital הוא $ 554.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.64K. ההיצע במחזור של AARK הוא 614.83M, עם היצע כולל של 690719444.4410182. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 622.89K.