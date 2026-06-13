ZTX מחיר היום

מחיר ZTX (ZTX) בזמן אמת היום הוא $ 0.00026838, עם שינוי של 1.22% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ZTX ל USD הוא $ 0.00026838 לכל ZTX.

ZTX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,128,536, עם היצע במחזור של 4.20B ZTX. ב‑24 השעות האחרונות, ZTX סחר בין $ 0.00026137 (נמוך) ל $ 0.00028167 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03870653, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0002465.

ביצועים לטווח קצר, ZTX נע ב -0.82% בשעה האחרונה ו -16.45% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 223.44K.

ZTX (ZTX) מידע שוק

שווי שוק $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M נפח (24 שעות) $ 223.44K$ 223.44K $ 223.44K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.68M$ 2.68M $ 2.68M אספקת מחזור 4.20B 4.20B 4.20B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ZTX הוא $ 1.13M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 223.44K. ההיצע במחזור של ZTX הוא 4.20B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.68M.